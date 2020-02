VUKELJIC, Munevra Hodzic



Au centre d'urgence de Belgrade en Serbie, le 25 janvier 2020, à l'âge de 61 ans, est décédée madame Munevra Hodzic Vukeljic. Elle demeurait à Québec.Elle laisse dans le deuil sont époux Mirko Vukeljic, sa fille Almira et son gendre Ratko Bosic, ses petits-enfants; Lana et Gabriel, son père Mujo (feu Razija Artukovic Hodzic), son frère Enver (Nermina Hodzic), ses belles soeurs Jovanka (Sreto Dimirtic), Danica (Jovo Basic), Bosiljka (feu Milan Ristic), ainsi que plusieurs neveux et nièces, parents ainsi que de nombreux amis. La famille recevra les condoléances, en présence des cendres aude 12 h à 13h45.suivi de l'inhumation des cendres.