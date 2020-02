ROUSSEAU-ANGERS, Gabrielle



À Québec, le mardi 7 janvier 2020, est décédée Gabrielle Rousseau-Angers, épouse de feu Charles-Eugène Angers M.D. Elle était la benjamine de la famille de Madame Alice Ferland et de Monsieur Josaphat Rousseau.Elle était la mère aimante et inspirante de cinq enfants qui firent sa fierté: Denis, Christiane, Johanne, Brigitte et feu Jean-Claude. Elle vivra bien longtemps encore dans la mémoire de ses belles-filles: France et Catherine; de ses gendres: Claude et Daniel, et de ses petits-enfants: Gabrielle et Emmanuelle; Guillaume, Louis et Thierry; Daniel Gabriel; François et Marcel; Valérie et Stéphanie. Elle sera regrettée par ses neveux et nièces, par ses cousins et cousines ainsi que par ses nombreux amis et amies. Femme d'esprit et de convictions, elle fut notamment la collaboratrice appréciée de l'honorable Paul Sauvé ainsi qu'une professionnelle exceptionnelle à la faculté des Lettres de l'Université Laval. Elle sut également s'engager dans de multiples organisations, dont la Fabrique de Neuville, le Mouvement Desjardins et divers comités de parents.Sa famille y recevra les condoléances dès 10 h. L'inhumation aura lieu ultérieurement au cimetière de Neuville. La direction des funérailles a été confiée auVotre sympathie pourra se traduire par un don à la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC du Canada (coeuretavc.ca). https://www.coeuretavc.ca/contactez-nous, 4715, avenue des Replats, bureau 261 Quebec (Québec) G2J 1B8 Téléphone : 418-682-6387 Télécopieur : 418-682-8214" La mort, si elle est la fin de la vie, en est également le complément. Elle n'aura de valeur qu'autant que la vie en aura eu, car ce qui donne un sens à la vie donne un sens à la mort. "Antoine de Saint-Exupéry