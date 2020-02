BEAULAC, Florence Royer



Au CHSLD Sacré-Cœur, à l'âge de 93 ans, est décédée madame Florence Royer, épouse de feu M. Cyrille Beaulac. Elle était la fille de feu monsieur Eugène Royer et de feu madame Hélène Martin. Elle est partie rejoindre son époux et sa fille feu Christiane Beaulac (Jean-Yves Parent). Elle laisse dans le deuil outre son gendre M. Jean-Yves Parent, ses petits-enfants: Frédéric Parent (Sandra Cloutier), Nicolas Parent (Lany Thibeault), Véronique Parent (David Rhéaume), Jean-Christophe Parent (Marie-Josée Martel) et Jean-François Parent (Christine Desgagnés); ses arrière-petits-enfants: Malorie, Eliot, Emmanuelle, Marianne, Evelyne, William, Annabelle, Olivier et Alexis. Elle était la soeur de Irène (feu Lévis Desjardins), Estelle (Gilles Jobin), Simonne (Gilles Roy), Constance (feu Marcel Lefrançois), feu Charles (feu Madeleine Messier), André (Ruth Heisler), feu Robert (feu Antoinette Althot), Georges (feu Diana Hicherson) et de feu Paul (Monique Gauthier). Elle laisse également dans le deuil de nombreux neveux, nièces, cousins, cousines autres parents et amis. La famille recevra les condoléances en l'église Sainte-Angèle de St-Malo (275 Marie-de L'Incarnation Québec, QC G1N 3G5)de 10h à 11h.sous la direction des