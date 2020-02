PAQUETTE, Monique



À l'Hôpital de Montmagny, le 30 janvier 2020, à l'âge de 60 ans, est décédée madame Monique Paquette. Demeurant à L'Islet, elle était la fille de feu dame Blandine Pleau et de feu monsieur Marcel Paquette. Elle laisse dans le deuil, ses fils (leur père feu Gérard Morin): Michaël (Cynthia Gagné Caouette) et Mathieu (Axelle Moisan); ainsi que son petit-fils Olivier Morin. Elle était la sœur et la belle-sœur de: feu Michel (Lorraine Lacroix), Andrée (Marcel Hattote), feu Suzanne, Marie-France et Éric. Sont aussi affectés par son départ, ses neveux et nièces, cousins, cousines, les membres des familles Paquette et Morin, autres parents et ami(e)s. De sincères remerciements sont adressés à l'ensemble du personnel du CHUM, particulièrement au Dr Charles Poirier pour son accompagnement au cours de ces nombreuses années. Un merci aussi au personnel de l'Hôpital de Montmagny ainsi qu'à celui de la Maison des Greffés pour leur humanisme et les excellents soins. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Maison des Greffés Lina Cyr, 1989 Rue Sherbrooke E, Montréal QC H2K 1B8. Des formulaires seront disponibles à l'église.où les membres de sa famille vous accueilleront à compter de 13h. Ses cendres seront déposées ultérieurement au cimetière paroissial.