RENAUD, Michel



Aux soins palliatifs de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 1 février 2020, à l'âge de 71 ans, est décédé monsieur Michel Renaud, retraité de la Ville de Québec, conjoint de madame Gaétane Fortier, fils de feu madame Florida Bélanger et de feu monsieur William Renaud. Il demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au, de 13 h à 14 h 45.L'inhumation des cendres se fera au cimetière St-Charles à une date ultérieure. Outre sa conjointe, il laisse dans le deuil ses belles-soeurs et ses beaux-frères: Nicole Fortier (Harold Bastien), Paule Fortier (Marc Savard), Lise Renaud et Sylvie Drouin; ses neveux et nièces: Isabelle (fille de feu Gaston Renaud), Jean-Philippe Bastien, Catherine Bastien (Yan Martin), Antoine Fortier-Savard (Katherine Roux-Groleau). La famille tient à remercier les équipes du C2 et des soins palliatifs pour leur grand dévouement. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHU de Québec, 418 525-4385. Des formulaires seront disponibles sur place.