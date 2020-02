Centre de glaces de Sainte-Foy: la Ville de Québec reprend la gérance du chantier

La Ville de Québec va résilier le contrat du Groupe Axor et reprendre en régie interne la gestion du chantier du Centre de glaces, dont la construction est avancée aux deux tiers.

Des rumeurs circulent depuis plusieurs mois concernant des difficultés sur le chantier qui pourraient entraîner des dépassements de coûts ou un retard de la livraison du nouvel équipement. Questionnée par Le Journal il y a plusieurs semaines, la Ville disait maintenir le cap sur son échéancier (d’ici la fin de l’année 2020) et assurait que tout se déroulait comme prévu.

PHOTO COURTOISIE, VILLE DE QUÉBEC

On a cependant appris, jeudi matin, que la Ville mettait fin à son association avec l’entreprise montréalaise qui pilote le chantier depuis le tout début. Sans évoquer de problème particulier avec Axor, les élus du comité exécutif disent avoir décidé de confier la gérance du chantier au Service de la gestion des immeubles de la Ville pour le dernier droit du chantier.

«Le projet de construction est présentement à un niveau d’avancement de 65 %. Les travaux de fondations, de structure d’acier, de revêtement extérieur et de toiture sont, en très grande partie, terminés», peut-on lire dans un sommaire décisionnel mis en ligne sur le site web de la Ville.

«Comme les travaux à compléter comprennent principalement la mise en place de dalles réfrigérées, de dalles chauffantes, des systèmes spécialisés en réfrigération, en mécanique et en électricité caractéristiques d’un anneau de glace de 400 mètres, le Service de la gestion des immeubles souhaite récupérer la responsabilité de la gérance de construction et s’adjoindre les services d’entrepreneurs et de consultants spécialisés dans la mise en place d’équipements spécifiques au Centre de glaces», précise-t-on.

Le Groupe Axor «acquiescerait à la demande» de la Ville «pourvu que les sommes dues et exigibles lui soient payées», ajoute-t-on dans les documents. Le contrat prévoyait une clause de résiliation, que le fournisseur soit en défaut ou non.

L’opposition à l’hôtel de ville a convoqué la presse à ce sujet en après-midi.

