Charlie Bilodeau et Lubov Ilyushechkina ne seront pas aux Mondiaux de Montréal

Le Québécois Charlie Bilodeau et sa partenaire Lubov Ilyushechkina ne participeront pas à l’épreuve en couple des Championnats du monde de patinage artistique, qui seront présentés à Montréal du 16 au 22 mars.

Patinage Canada a dévoilé les noms des patineurs qui représenteront le pays lors de ce prestigieux événement.

Les champions canadiens Kirsten Moore-Towers et Michael Marinaro, ainsi que les vice-champions nationaux Evelyn Walsh et Trennt Michaud, ont obtenu leur billet pour l’épreuve en couple.

En danse, Laurence Fournier Beaudry et Nikolaj Sorensen compléteront le contingent canadien. Piper Gilles et Paul Poirier, tout comme Marjorie Lajoie et Zachary Lagha, avaient déjà obtenu leur qualification.

Chez les dames, Alicia Pineault participera également à la compétition. La Québécoise de 20 ans s’était classée quatrième lors des Championnats canadiens, le mois dernier. Une deuxième patineuse canadienne sera sélectionnée sous peu.

Enfin, du côté masculin, le Canada sera représenté par Nam Nguyen.