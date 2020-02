NOREAU, Lucette Brière



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, Québec, le 9 février 2020, à l'âge de 74 ans et 7 mois, est décédée madame Lucette Brière, épouse de monsieur Jean-Claude Noreau. Elle demeurait à Cap-Santé. La famille recevra les condoléances au, à partir de 13 h,Madame Brière laisse dans le deuil outre son époux, ses enfants: Alain (Nathalie Hamel), Anne (Jocelyn Roy) et Dany (Sabrina Demers); ses petits- enfants: Joanie (Camille Lavallée), Josiane (Francis Auger Gariépy) et Josée (Younes Chennoufi); Jonathan et Laurick; Magalie et Olivier; son arrière-petit-fils Lyam. Elle était la soeur et la belle-soeur de: feu Jean-Paul, Jeannine (feu Clément Genest), feu Claudette (feu Julien Alain), feu Marc (Micheline Jobin, René Duguay), feu André (feu Huguette Bédard), Ghislain (Evelyne Langlais), Gérard (Elianne Derome), Denise (Robert Rivard), Johanne; feu Diane Noreau (feu Cyrille Bussières), Réjeanne (Réjean Julien), Denis (Francine Faucher), Aline (Robert Fortin), Jules (Linda Fiset), feu Rita (Donat Genois). Elle laisse également plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Remerciement à tout le personnel des soins palliatifs de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus pour les bons soins prodigués. Ceux qui le désirent peuvent faire un don à La Société Alzheimer de Québec, 1040, avenue Belvédère, Bureau 305, Québec, QC, G1S 3G3, www.societealzheimerdequebec.com