PLANTE, Lucette



C'est avec une grande tristesse que nous annonçons le décès de Mme Lucette Plante Hodgson. Elle s'est éteinte chez elle et entourée des siens, le 31 janvier 2020 à l'âge de 83 ans et 6 mois. Elle demeurait à Québec au centre d'hébergement Christ-Roi. Née à Québec (paroisse Saint-Sauveur) le 12 juillet 1936, elle était la fille de feu M. Lorenzo Plante et de feu Mme Juliette Belleau, épouse de monsieur Marcel Hodgson.La famille vous accueillera aule vendredi 14 février 2020 de 18h à 21h et le samedi 15 février de 9h à 10h30.Elle laisse dans le deuil, outre son époux Marcel, son fils adoré Michael (Hélène Riverin); tous les membres de la famille Plante; sa belle-sœur Nicole Hodgson (feu Richard Tremblay); cousins, cousines, neveux et nièces ainsi que ses nombreux(ses) ami(e)s du centre d'hébergement Christ-Roi où Mme Plante a trouvé une deuxième famille extraordinaire dès son arrivée en 2004. Un merci tout spécial à ses deux anges de l'unité l'Oasis: Louise et Marlène. L'attention et l'amour que vous lui avez portés ont largement contribué à son bonheur et bien-être. Mme Plante était une maman exceptionnelle au grand cœur et sa personnalité simple et charmante lui a valu de très belles rencontres au fil de sa vie. Elle peut être fière de ce qu'elle a accompli et des valeurs qu'elle nous a transmises. Maman, tu peux maintenant reposer en paix; ta mémoire et tes passions (danse, bricolage, petits cafés, etc.) vivront toujours à travers nous. Nous t'aimons d'un amour inconditionnel et infini. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation pour les aînés et l'innovation sociale (FAIS), 1, avenue du Sacré-Cœur, Québec QC, G1N 2W1. Téléphone:418 691-0766, Site Web : https://fondationfais.org/.