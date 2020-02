PAQUET, Thérèse Denis



Aux soins palliatifs de l'hôpital St-François-d'Assise, le 3 février 2020, à l'âge de 85 ans, est décédée madame Thérèse Denis, épouse de feu monsieur Jacques Paquet et fille de feu dame Juliette Côté et de feu monsieur Émile Denis. Elle demeurait à Québec. Elle laisse dans le deuil ses enfants : Michel (Peggy), Mona-Lise (Jacques), Marie-Josée et Julie (François); ses arrière-petits-enfants : Katherine (Jérome), Maxime, Estelle (Jonathan), Frédérique (Étienne), Laurence, Noah et Justine; son arrière-petite-fille Meghan; sa sœur Huguette (feu Jean-Guy), ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et ami(e)s. La famille recevra les condoléances au :le samedi 25 avril de 13h à 14h suivi d'une liturgie de la parole en privé à 14h30 en la chapelle du salon funéraire. La famille désire remercier le personnel soignant des soins palliatifs de l'hôpital St-François d'Assise pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à l'unité des soins palliatifs de l'hôpital St-François d'Assise.