GILBERT, Serge



Au CHSLD Sainte-Marie, le 8 février 2020, à l'âge de 72 ans, entouré de l'amour des siens, est décédé M. Serge Gilbert, fils de dame Gertrude Maheu et de feu André Gilbert. Il demeurait à Québec, autrefois de Saint-Joseph-de-Beauce.La famille recevra les condoléances au funérarium de lavendredi, le 14 février de 19h à 21h30, samedi, jour des funérailles à compter de 9h. La direction a été confiée à laOutre sa mère, il laisse dans le deuil ses frères et sœurs: Dorianne (Donald Laplante), Solange (feu Claude Tardif), Célyne (Réginald Tardif), Laurier (Lyne Turcotte), Mario (Audrey Doyon), Jacynthe (Carol Doyon), Bernard (Monique Bonneville); ainsi que plusieurs oncles, tantes, neveux, nièces, cousins, cousines et amis. Nous tenons à remercier le Dr Patrice Laflamme ainsi que le personnel du CHSLD de Sainte-Marie de Beauce pour les bons soins prodigués sans oublier Mme Sylvie Léonard pour les bons soins et son grand dévouement envers notre frère. Toute marque de sympathie peut se traduire par un don à la Fondation jeunes en tête (55, avenue du Mont-Royal Ouest, Montréal, H2T 2S6, bureau 804) : https://www.fondationjeunesentete.org/fr