BÉLANGER, Jeanne-D'Arc



Au Centre hospitalier de Rivière-du-Loup, le 3 février 2020, à l'âge de 86 ans et 5 mois, est décédée dame Jeanne-D'Arc Bélanger, épouse de feu M André Lagacé, fille de feu M. Charles-Eugène Bélanger et de feu dame Omérine Labrie. Elle demeurait à Rivière-du-Loup. La famille recevra les condoléances au funérariumle vendredi 14 février de 19 h à 21 h 30 et le samedi, jour des funérailles, à compter de 9 h.et de là, au cimetière paroissial. Elle laisse dans le deuil, ses fils: feu François 1er, François (Édith Pagé), Frédéric; ses petits-enfants: Gabriel, Éloïse; ses frères: feu Jean-Paul (Gemma), feu Gabriel (feu Suzanne), feu Clovis (feu Huguette), feu Georges (Colette), feu Jacques (Nathalie), feu Nelson, Charles (Gaétane), Mario (Jean); ses sœurs: feu Isabelle (feu Marcellin), Andrée (Jacques), Louise (Jean), Chantal; ses belles-sœurs: feu Colette, feu Lilianne, feu Marielle, Reina; ses neveux et nièces, ainsi que les membres des familles Bélanger et Lagacé. La famille remercie le personnel de la Résidence les Doux Souvenirs et le Centre hospitalier de Rivière-du-Loup pour leur dévouement, leur support et les bons soins prodigués à Mme Bélanger. Les services professionnels ont été confiés à la