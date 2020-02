THIBAULT, Thérèse Gagné



Décédée à l'âge de 88 ans, jeudi le 6 février 2020 au CHSLD de Saint-Raphaël, Madame Thérèse Gagné, épouse de monsieur Laval Thibault d'Armagh. Elle était la fille de feu monsieur Elzéar Gagné et de feu madame Délia Corriveau de Saint-Nérée.La famille recevra les condoléances auà compter de 9h.et de là au cimetière paroissial. Outre son époux, elle laisse dans le deuil, sa fille Dolorès Thibault (André Bernard); ses petites-filles Mylène Bernard et Geneviève Bernard (David Gagné), son arrière-petit-fils Louis Gagné ainsi que sa sœur Eugénie Gagné, ses belles-sœurs Marie-Marthe Carrier (feu Elzéar Gagné), Florence Mercier (feu Nérée Gagné), Isabelle Thibault et de nombreux neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Elle était la soeur de : feu Marie (feu Paul Labrecque), feu Philomène (feu Léopold Lantagne), feu Jeanne (feu Xavier Gagnon), feu Marie-Rose (feu Armand Pouliot), feu Joseph (feu Germaine Deladurantaye), feu Germaine (feu Joseph Guillemette) et feu Lucie. De la famille Thibault, elle était la belle-sœur de : feu Gérard (feu Germaine Blanchette), feu Gertrude (feu Irénée Pouliot) et feu Jeanne d'Arc (feu Lucien Labrecque). Remerciements à Jessie Bernier, Maude et Anne Fournier, au personnel de la Villa Royal d'Armagh et du CHSLD de Saint-Raphaël pour toute l'attention et les bons soins prodigués. Toutes marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer Chaudière-Appalaches Casier postal 1, Sainte-Marie (Québec) G6E 3B4 ou par un don à la Paroisse Sacré-Cœur-de-Jésus-en-Bellechasse (Communauté d'Armagh) 80, rue Principale Armagh (Québec) G0R 1A0. Des formulaires seront disponibles au salon.La direction des funérailles a été confiée à la