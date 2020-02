GAGNÉ, Ginette



À l'Hôpital du Saint-Sacrement de Québec, le 30 janvier 2020, à l'âge de 66 ans, entourée de l'amour des siens, est décédée Mme Ginette Gagné, épouse de M. Claude Bédard. Fille de feu Gérard Gagné et de feu Albertine Barrette, elle demeurait à Québec. Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses enfants : Anne-Marie (Cédric Champagne), Brigitte (Simon Laplante) et Dominic (Stéphanie Filteau); ses petits-enfants: Maya et Ulysse, Clarence et Alexis, Éléonore et Juliette; ses frères et sœurs : Lucien (Rolande Labrecque), Denise (Jacques Houde), Jean-Paul (Aline Cloutier), Marcel (Céline Lewis), Michel (Rachel Théberge), Pierre (Louise Messier), Jacques (Carole Royer), Micheline (Denis Bédard), Lise (Claude Laliberté), Richard (Céline Bernier), Robert (Sylvie Malo) et Daniel (Josée Lacroix), ainsi que les membres de la famille Bédard : feu Nicolas Bédard (feu Georgette Vézina)(feu Marie-Laure Gauvin), Ginette (feu Jean-Yves Darveau) (Gérard Potvin), Nicole (feu Michel Migneault), André (Thérèse Blais), Denis (Micheline Gagné) et Céline (Denis McCabe). Elle laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et de nombreux ami(e)s, particulièrement ses grandes amies : Diane, Huguette, Danielle, Charlotte, Guylaine, Jocelyne et Marie-France ainsi que leurs conjoints. La famille recevra les condoléances au :le vendredi 14 février 2020 de 18h30 à 21h30, ainsi quede 12h à 13h30.La famille désire exprimer un remerciement tout spécial aux membres du personnel du 4 ème étage et des soins palliatifs de l'Hôpital du St-Sacrement pour les bons soins, leur compassion et leur grande humanité à l'égard de Mme Gagné. Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Canadienne du cancer. (1040 Avenue Belvédère bureau 214, Québec, QC G1S 3G3).Pour rendre hommage à Mme Gagné nous vous invitons à visiternotre site Internetwww.dignitequebec.com