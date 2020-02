GRAVEL, Denis Dr



A l'hôpital Holy Cross, Fort Lauderdale, Floride, à l'âge de 76 ans, est décédé Dr Denis Gravel. Il était le fils de feu Charles Gravel et de feu Marcelle Lapointe et époux de Thérèse Potvin. Il demeurait à Boca Raton, en Floride. Il laisse dans le deuil, outre son épouse, ses enfants : Frédérick et Marie-Josée (Carlos Solano), son frère Claude (Andrée Chartrand) ; sa belle-famille: feu Lucien Potvin (feu Yvette Michaud), feu Juliette Potvin (feu Charles Maheux), feu René Potvin (Yolande Forcier), Cécile Potvin (Louis-Philippe Albert) et Charles Potvin; ses cousines, ses neveux et nièces : Suzanne Albert (Paul Lamoureux), Daniel Albert (Kilby Townshend), sa filleule Natalie Albert, Francine Albert, Sylvie Potvin, Caroline Gravel, Sébastien Gravel et Marie-Pascale Gravel ainsi que de multiples amis et ses fidèles compagnons de golf. Denis a œuvré pendant sa carrière entière avec énergie, dévouement et compassion aux soins de ses patients.Une liturgie de la parole aura lieu à Québec à un moment ultérieur. En guise de témoignage de sympathie, la famille suggère un don dirigé au CHUL/Centre Mère-Enfant Soleil de Québec, 10, rue de l'Espinay, Québec QC, G1L 3L5, fondation@chudequebec.ca