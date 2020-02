BERTRAND, Guy



C'est avec une tristesse profonde que nous vous annonçons le décès, survenu le 31 janvier 2020, à l'âge de 92 ans de notre père Guy Bertrand. Ses derniers moments passés à l'unité des soins palliatifs de l'Hôtel-Dieu de Québec lui ont permis de faire ses adieux à notre monde paisiblement et sereinement entouré de ses proches et imprégné de leur amour. À cet égard, la famille tient à remercier sincèrement toute l'équipe des docteures Annie Carrier et Michèle Lavoie qui a permis par la qualité des soins prodigués avec beaucoup d'humanité et d'empathie, une transition toute en douceur pour notre père.Il laisse dans le deuil, outre sa tendre épouse Georgette Lamontagne; ses enfants : Danyelle (Marcel Boily), Richard (Brigitte L'Heureux) et Michel (Linda Fillmore); ses petits-enfants : Patrick (Bronwyn Rayfield), Sarah, Nicolas (Joanie Martineau), Cédric (Andrea Hathaway), Alexandra (Philippe Boiteau), Guillaume et Félix-Arnaud; ses arrière-petits- enfants : Audrée, Élowyn, Callista, Alice, Llewellyn, Damien, Guynneth, Victor, Viollette et Henri; sa sœur Alice et son frère Claude (Solange Hurens); ses belles-sœurs : Nicole Théberge, Jeanne, Berthe et Denise Lamontagne et son beau-frère Jean-Guy Bolduc ainsi que de nombreux neveux, nièces et amis(es). Scientifique par vocation et ingénieur de formation, son parcours professionnel lui a permis d'occuper le poste de directeur de recherche pendant 20 ans au Centre de recherche pour la défense à Valcartier (CRDV). Il a par la suite œuvré pendant 7 ans en tant que premier vice-président "Recherche et Développement " chez Bombardier. Il a ensuite couronné sa carrière en travaillant pendant 12 ans à titre de président directeur général du Centre de recherche industrielle du Québec (CRIQ). En plus d'avoir vécu une vie riche et remplie sur le plan professionnel, il a su, en complicité avec son épouse vivre et surtout faire vivre à ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de magnifiques moments tendres, précieux et mémorables remplis de taquineries où les fous rires étaient omniprésents. C'était un homme d'une droiture exceptionnelle et doté d'une personnalité forte. Il n'avait qu'une parole, il donnait toujours l'heure juste et on savait qu'on pouvait compter sur lui. Sportif aguerri et discipliné dans tout ce qu'il entreprenait, il était également un père bienveillant et un époux attentionné. Il était généreux, sensible, accueillant, coloré et très attachant. Il a toujours traité son prochain avec respect et égalité. Les gens qui ont travaillé avec lui étaient tous considérés comme des collaborateurs et à ce chapitre, c'était un leader et un grand rassembleur. Son legs est unique et immense et il fait dorénavant partie de ceux dont on s'ennuie et dont on s'ennuiera longtemps. Notre père était aussi un homme simple et réservé. Il souhaitait des funérailles modestes et privées en présence de sa famille immédiate uniquement. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHU de Québec (Hôtel-Dieu de Québec-section d'hémato-oncologie et l'unité des soins palliatifs), 10 rue de l'Espinay, Québec QC, G1L 3L5, tél. : 418 525-4385