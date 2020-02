MORIN, Huguette Charland



À la Maison Michel-Sarrazin, le 20 janvier 2020, à l'âge de 84 ans, est décédée dame Huguette Charland, épouse de monsieur Roger Morin. Elle était la fille de feu dame Carmen Germain et de feu monsieur Joseph Charland. Elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 13 h à 15 h.Elle laisse dans le deuil, outre son époux Roger, sa fille feu Johanne (Richard Thibault), son fils Bernard (Hélène Gagné); ses petits-enfants: Louis-Vincent, Laurence, feu Charles-Antoine et Félix; ses sœurs et son frère: feu Claire (feu Jean-Baptiste Roy), Sœur Marcelle et André (Claudette Bussières); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Morin: feu Cécile (feu Lucien Houde), Jacques (Micheline Vézina), Liliane (Gérald Ménard) et Lise (feu René Bleau). Elle laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier sincèrement la Dre Andréane Lalumière-Saindon ainsi que le personnel de la Maison Michel-Sarrazin pour l'attention portée et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de la Maison Michel-Sarrazin, 2101, chemin St-Louis, Québec (Qc), G1T 1P5, Tél. : 418-688-0878.