MÉTIVIER, Aline



À l'Hôpital Jeffery Hale, le 29 janvier 2020, à l'âge de 89 ans, est décédée madame Aline Métivier, fille de feu madame Marie-Jeanne Cloutier et de feu monsieur Godfroy Métivier. Elle demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres,, de 9 h à 11 h 45.L'inhumation des cendres se fera au Mausolée Marie-de-l'Incarnation du cimetière St-Charles (1460, boulevard Hamel, Québec), vendredi le 21 février 2020 à 9 h. Elle laisse dans le deuil ses soeurs: Jeannette (feu Roger Desroches), Jeanne (feu René Cyr), Louisette (feu Paul-Henri Lacroix), Murielle (Gérard Boyte) et son frère Conrad. Elle est allée rejoindre ses autres frères et soeurs: Pierrette (feu Michel LeMay), Alfred (feu Julienne Dompierre), Jean-CLaude (Paquerette Lalancette), Jean-Marie et Jean-Paul (Gaétane Bernier). Elle laisse aussi dans le deuil de nombreux neveux, nièces, cousins, cousines et ami(es). La famille tient à remercier le personnel de l'Hôpital St-François d'Assise et du Jeffery Hale pour tous leurs bons soins. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Pulmonaire de Québec. Des formulaires seront disponibles sur place.