Jonathan Bettez et sa famille interrogés dans le cadre de leur poursuite de 10 M$ contre la SQ

TROIS-RIVIÈRES – Près de six mois après avoir déposé une poursuite au civil de 10 millions $ contre la Sûreté du Québec (SQ) et la Procureure générale du Québec, Jonathan Bettez et ses parents ont été interrogés cette semaine.

Dans un document obtenu par TVA Nouvelles, on apprend que l’interrogatoire a eu lieu mardi. La famille Bettez a été rencontrée par les avocats de la Procureure générale du Québec et questionnée au sujet des dommages subis par l’entreprise Emballages Bettez.

En 2017, l’entreprise trifluvienne en chute libre a été vendue après que de nombreux clients et fournisseurs eurent rompu leurs liens d’affaires avec les Bettez.

Selon la famille, la police a tout fait pour convaincre la population que Jonathan Bettez serait un meurtrier et un pédophile, ce qui aurait grandement nui à ses affaires.

Or, Jonathan Bettez n'a jamais été accusé dans le dossier de la disparition et de la mort de Cédrika Provencher et a été acquitté dans un dossier de possession de pornographie juvénile.

Les Bettez accusent aussi les autorités d'avoir mené une enquête bâclée.

Lundi, la famille Bettez s’adressa à la Cour supérieure du Québec à Montréal pour faire part de ses demandes concernant la poursuite civile.

Les demandeurs souhaitent entre autres obtenir une prolongation du délai de mise en état du dossier.

Les deux parties ne s’entendent pas sur les pertes de salaires réclamées et demandent d’avoir recours à des experts.