La parole aux «Célibataires à boutte»

MONTRÉAL – Après avoir donné la parole aux «Mères à boutte», Canal Vie s’intéressera l’automne prochain aux âmes esseulées dans le docu-réalité «Célibataires à boutte».

La série de 10 épisodes de 30 minutes, conçue par la même boîte de production que «Mères à boutte», soit Datsit Sphère, suivra l’évolution de cinq femmes qui cumulent «dates» et relations dans l’espoir de rencontrer la personne idéale, et qui se font briser le cœur plus souvent qu’à leur tour.

Les participantes partageront soupers et verres pour discuter entre elles de leurs rencontres et fréquentations, et se videront le cœur en tentant de décortiquer leurs «patterns» amoureux. Plusieurs thématiques seront soulevées («blind dates», «speed dating», opinion de l’entourage, etc), et ce, à travers diverses situations et activités.

Le tournage de «Célibataires à boutte» commencera à la fin mars, et les femmes lasses de leur célibat peuvent s’inscrire au canalvie.com si elles souhaitent vivre l’expérience de l’émission.