Le déficit fédéral grossit, l’économie ralentit

OTTAWA – Le déficit fédéral se creusera davantage en 2019-2020, selon le directeur parlementaire du budget (DPB).

Dans une mise à jour de ses prévisions jeudi, Yves Giroux prédit que le déficit budgétaire fédéral sera de 23,5 milliards $, soit 1 % du PIB pour cet exercice. C’est une hausse de 2,3 milliards $ comparativement à ses prévisions de novembre dernier.

«Les estimations relatives au déficit pour 2019-2020 ont été révisées à la hausse pour tenir compte des mesures supplémentaires annoncées dans la Mise à jour économique et budgétaire du gouvernement ainsi que d’une augmentation des coûts actuels des services liés aux régimes de pension et à d’autres avantages futurs des employés», a affirmé le DPB par communiqué.

M. Giroux a aussi révisé à la baisse la croissance réelle du produit intérieur brut (PIB) au cours du dernier trimestre de 2019, qui passe de 1,6 % à 0,3 %.

«La croissance de l’économie canadienne a connu un ralentissement marqué au cours du quatrième trimestre de 2019, principalement en raison des interruptions temporaires qui ont touché les secteurs minier, pétrolier, gazier, des véhicules automobiles et du transport ferroviaire», a affirmé le DPB par communiqué.

Et la croissance du premier trimestre de 2020 sera aussi plus modeste que prévu. La crise liée au coronavirus amputera 0,3 point de pourcentage à la hausse du PIB. Les investissements commerciaux seront plus faibles que prévu. La croissance réelle du PIB devrait être de 1,5 % pour ce trimestre.