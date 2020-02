Le Drakkar s’attaque à une mission de taille à l’étranger

BAIE-COMEAU | Le Drakkar de Baie-Comeau s’attaquera à une autre mission de taille, vendredi soir, alors qu’il amorcera une série de trois matchs en trois jours sur des glaces étrangères.

Les Nord-Côtiers débuteront leur périple en rendant visite aux Voltigeurs à Drummondville avant de se déplacer vers Shawinigan samedi. Le voyage prendra fin à Victoriaville, dimanche après-midi.

Après avoir récolté trois points sur une possibilité de quatre lors de son court séjour à domicile, le Drakkar tentera de signer un deuxième gain de suite face aux Voltigeurs qu’il a battus par la marque de 3-2, en prolongation, le 5 février.

Les hommes de Jon Goyens devront toutefois s’impliquer pendant 60 minutes s’ils espèrent connaître du succès sur la route. Mardi passé, ils ont bousillé une avance de 3-1, avec moins de cinq minutes à faire au match, pour finalement s’incliner 4-3, en fusillade, devant les Cataractes de Shawinigan.

«Les joueurs devront être beaucoup meilleurs à gérer leur partie et leur temps de glace sur la patinoire. Le focus a souvent fait défaut récemment et cela a coûté cher. Il est tellement important de bien exécuter les petits détails», a répété l’entraîneur-chef.

Le pilote a de quoi être optimiste, car son club se comporte mieux à l’étranger qu’à la maison avec 12 de ses 20 victoires sur des patinoires ennemies. «C’est vrai que leur réaction est meilleure, mais il n’y a pas de quoi être confortables et tous les joueurs devront en donner plus», a ajouté le dirigeant, qui fera de nouveau confiance à son gardien numéro un, Lucas Fitzpatrick.

En vitesse

Le directeur général du Drakkar Pierre Rioux a profité de la journée de jeudi pour offrir des prolongations de contrat à deux membres de son personnel hockey. L’entraîneur-adjoint Jean-François Grégoire et l’entraîneur des gardiens de but et responsable du vidéo Antoine Samuel ont accepté les nouveaux termes et seront liés au club baie-comois jusqu’en 2022.