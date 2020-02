L'humoriste Phil Roy en rodage

L'année 2020 marquera le retour sur scène de l'humoriste Phil Roy qui planche présentement sur son deuxième one-man show.

C'est dans de petites salles, en collaboration avec son public qu'il crée et peaufine son prochain spectacle qui suivra l'immense succès de Monsieur qui a attiré plus de 100 000 spectateurs. Notre collaboratrice Anais Guertin-Lacroix a rencontré l'artiste dans sa loge un peu avant qu'il monte sur scène pour échanger sur la trentaine, la vie d'adulte et l'écriture de son spectacle.

Phil Roy est collaborateur à l'émission Les Fantastiques de Rouge FM et anime Phil s'invite chaque mercredi, 20h00 sur V télé.

