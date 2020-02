Los Angeles: Jeff Bezos aurait payé 165 millions $ US pour le domaine Warner

Le grand patron du géant Amazon, Jeff Bezos, viendrait d’établir un nouveau record à Los Angeles, en Californie, en achetant le domaine de David Geffen pour environ 165 millions $ US, l’équivalent de 219 millions $ CAN.

Selon «The Wall Street Journal», Bezos, qui est l’un des hommes les plus riches de la planète, éclipserait ainsi la marque précédente de 150 millions $ US pour une propriété, établie en décembre dernier par Lachlan Murdoch pour une vaste demeure de Bel Air.

Bezos aurait ainsi payé le fort prix pour se porter acquéreur du domaine Warner dans le chic quartier Beverly Hills.

«The Hollywood Reporter» rapporte même que Bezos pourrait avoir fait un chèque encore plus important que les premiers échos émanant de Hollywood.

Le domaine Warner fait neuf acres et a été construit en 1930 pour Jack Warner, l’ancien président du studio Warner Bros. Il comprend un vaste jardin, un court de tennis, une piscine et un parcours de golf.

Geffen, qui a été producteur de musique et de cinéma, et été l’un des fondateurs des studios DreamWorks SKG, avait acheté le domaine Warner pour 47,5 millions $ (environ 63 millions $ CAN) en 1990. À l’époque, il s’agissait aussi d’un record.

«The Wall Street Journal» a aussi souligné que Jeff Bezos aurait déboursé 90 millions $ US (environ 119,3 millions $ CAN) pour un terrain qui appartenait au cofondateur de Microsoft Paul Allen.