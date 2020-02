Marché noir de pilules contre le TDAH: l’Université Laval confirme le phénomène et invite les gens à dénoncer les contrevenants

L’Université Laval a confirmé jeudi matin qu’un de ses étudiants a bel et bien été épinglé pour revente de psychostimulants sur le campus. La direction considère toutefois qu’il est difficile de s’attaquer au phénomène «si personne ne parle».

Le vice-recteur exécutif de l’Université Laval, Robert Beauregard, a confirmé les informations dévoilées par Le Journal à l’effet que de la revente de médicaments de la famille du Ritalin avait cours sur le campus. Selon nos informations, c’est un étudiant de droit qui a comparu devant le comité de discipline de l’établissement avant les Fêtes.

«Un cas nous a été rapporté et a été traité en vertu du code disciplinaire de l’université. Je ne peux toutefois pas traiter le résultat du processus, ce sont des renseignements personnels», s’est contenté d’affirmer le vice-recteur.

Ce dernier a toutefois ajouté que les contrevenants s’exposaient à une dénonciation aux autorités, sans préciser si le premier étudiant avait été dénoncé aux policiers.

«De façon générale, si des gestes criminels sont constatés sur le campus par le service sécurité et prévention, ils sont en lien directement avec la police de Québec. [...] Si vous posez des gestes illégaux sur le campus, nous on va être attentif et si on a quelque informations que ce soit, on va faire les suivis, y compris avec la police», assure M. Beauregard.

Difficile sans dénonciation

Le vice-recteur, malgré qu’il reconnaît le phénomène, a toutefois indiqué qu’il est difficile à circonscrire sans la coopération de la communauté étudiante. La direction appelle donc à la dénonciation des actes illégaux, comme ce fut le cas dans le premier dossier cité devant le comité de discipline de l’établissement.

«Des commentaires et des bruits de corridor, on en entend comme tout le monde, mais entre ça et pouvoir agir, ça prend de l’information plus spécifique», explique M. Beauregard.

«On demande aux gens qui sont témoins de choses illicites de nous les rapporter et nous on va faire les suivis de façon diligente».

Dans toutes les facultés

Le Journal dévoilait jeudi matin qu’un réseau de revente de médicaments d’ordonnance pour traiter le TDAH, comme le Concerta et le Vyvanse, était implanté à l’Université Laval. Outre le cas d’un étudiant de droit épinglé avant les fêtes, des sources ont affirmé que des revendeurs étaient présents «dans toutes les facultés».

