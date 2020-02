Site transactionnel: une facture de 9,2 M$ pour la SAQ

Depuis 2013, la Société des alcools du Québec (SAQ) a injecté plus de 9,2 millions $ pour la modernisation et le développement de son site transactionnel, a appris Le Journal.

Selon des données fournies dans le cadre d’une demande d’accès à l’information, la SAQ a jusqu’à présent déboursé 3,9 millions $ pour la mise sur pied de sa nouvelle mouture web, dont le déploiement a commencé au début du mois. La société d’État travaille sur ce projet depuis juin 2017.

Précisons que ce montant dévoilé par la SAQ ne tient toutefois pas compte des salaires versés à ses employés qui ont collaboré à ce projet au cours des dernières années. Il s’agit exclusivement des sommes payées aux fournisseurs externes comme les agences Absolunet et Mirego.

À titre de comparaison, la facture pour les honoraires, logiciels et licences de la précédente plateforme lancée en 2013 avait été de 5,3 millions $. Ce montant n’inclut pas les coûts annuels pour la maintenance informatique, le design du site et le renouvellement de la licence au fil des ans.

La direction de la SAQ a répondu au Journal qu’elle n’était pas en mesure de comptabiliser ces sommes dans le délai attribué pour répondre à une demande d’accès à l’information.

Investissements nécessaires

La société d’État assure que ces nouveaux investissements étaient nécessaires afin de s’adapter aux demandes des consommateurs.

« Les ventes en ligne prennent de plus en plus de place. On doit d’adapter aux nouvelles réalités du commerce de détail. Il faut être au goût du jour. Oui, c’est une bonne stratégie comme investissement », répond le porte-parole Mathieu Gaudreault.

Au cours des prochaines semaines, la SAQ prévoit apporter d’autres modifications à sa plateforme de commerce en ligne SAQ.com.

L’un des objectifs de la direction était notamment de simplifier le processus de recherche pour les produits. La SAQ promet également de bonifier éventuellement l’offre de son programme Cliquez, achetez et ramassez.

En l’espace de dix ans, la SAQ a vu ses ventes sur son site transactionnel passé de 6,3 millions $ à 45,6 millions $ en 2018-2019. Plus de trois millions de personnes visiteraient par mois le site de la société d’État.