Tournoi de Rotterdam : Filip Krajinovic freine Vasek Pospisil

Le Serbe Filip Krajinovic a mis un terme au parcours de Vasek Pospisil au tournoi de Rotterdam en le défaisant en deux manches de 6-4 et 7-6 (7), jeudi, au deuxième tour.

Classé 39e au monde, Krajinovic s’est imposé en 1 h 55 min et a eu besoin de quatre balles de match pour venir à bout du Britanno-Colombien de 29 ans, qui occupe le 104e rang mondial.

Ce dernier a dû faire appel au soigneur en fin de deuxième manche, alors que les deux joueurs étaient à égalité à 5-5, pour traiter son genou droit.

Pospisil, qui avait éliminé le favori Daniil Medvedev mercredi, a été brisé à deux reprises par Krajinovic. Il a remporté sa seule partie sur le service de son adversaire lors du 10e jeu du deuxième set.

Le Canadien a néanmoins eu l’avantage 12 à 5 au chapitre des as.

Il s’agissait d’un premier affrontement en carrière entre les deux joueurs, qui se sont illustrés la semaine dernière au tournoi de Montpellier. Pospisil avait atteint la finale et Krajinovic, les demi-finales. Ils se sont tous les deux inclinés devant le Français Gaël Monfils.

Le Serbe de 27 ans affrontera le Russe Andrey Rublev, 15e au monde, en quart de finale.

Auger-Aliassime sait ce qui l’attend

Pour sa part, le Québécois Félix Auger-Aliassime n’affrontera finalement pas le Grec Stefanos Tsitsipas en quart de finale, mais plutôt le Slovène Aljaz Bedene.

Celui-ci a surpris Tsitsipas, deuxième tête de série, en deux manches de 7-5 et 6-4 dans un match de deuxième tour, jeudi. Bedene, 52e au monde, croisera le fer avec Auger-Aliassime, 21e, pour la première fois de sa carrière sur le circuit de l’ATP.

De son côté, l’Ontarien Denis Shapovalov et son partenaire indien Rohan Bopanna ont atteint les demi-finales du double grâce à un triomphe de 6-2, 3-6 et 10-7 contre le Roumain Horia Tecu et le Néerlandais Jean-Julien Royer.