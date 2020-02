Un spectacle «Girl Power» au Carnaval

Cinq DJ féminins se produiront sur la rue Jacques-Parizeau à l’Électro Frette du Carnaval de Québec vendredi soir, pour la deuxième édition de l’événement. Les organisateurs promettent une soirée «Girl Power électrisante et flamboyante».

Pour cette nouvelle édition de l’Électro Frette, le conseiller artistique André Verreault s’est donné beaucoup de mal pour présenter des artistes des platines d’envergure internationale.

Ainsi, les amateurs de musique électronique pourront se trémousser aux sons de l’Américaine Kendoll et de la Parisienne Lady Style, avant de clore la soirée avec l’Ukrainienne Juicy M. De leur côté, les DJ québécoises Shieldie et Ryan Playground lanceront les festivités.

Du «frette» à prévoir

«L’an dernier, ça a été un très gros succès. Des filles, ça met le party. J’ai l’impression qu’elles sont plus dégourdies [que les DJ masculins]. Et pourtant, on n’en voit pas assez!» souligne M. Verreault, en entrevue avec Le Journal.

Qui plus est, des effets pyrotechniques et des artistes du feu viendront réchauffer les carnavaleux, alors qu’on prévoit un mercure oscillant entre -15 et -24 degrés Celsius le soir de la Saint-Valentin.

«Un bel honneur»

Pour Shieldie, originaire de Québec, c’est «un bel honneur» de mixer devant les gens de sa région et aux côtés d’artistes internationales, au Carnaval.

«J’était vraiment, vraiment, contente! De faire partie d’un line-up avec des DJ connues internationalement, que je connais et que je suis depuis plusieurs années, c’est incroyable!» lance-t-elle.

Bien qu’elle n’ait jamais joué ses morceaux dans un événement extérieur, pendant l’hiver, elle se dit excitée et prête à tenter l’expérience.

«Ça va être spécial, on va s’habiller chaudement! dit-elle en riant. Mais j’ai l’impression que les gens vont encore mieux répondre et danser parce qu’ils vont vouloir se réchauffer.»

Shieldie proposera un style «House music», tout en ajoutant des «clins d’œil» de chansons connues à travers ses morceaux, pour attirer la curiosité des spectateurs.

L’Électro frette débutera à 18h, vendredi, sur la rue Jacques-Parizeau, et se terminera à 23h. Chaque artiste mixera pour une durée d’une heure.