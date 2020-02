[VIDÉO] Un ancien de la LNH lance une bière sur un arbitre

L’ancien hockeyeur de la LNH Philippe Audet pourrait payer cher un excès de conduite survenu la semaine dernière lors d’un tournoi de la Ligue de hockey préparatoire scolaire (LHPS).

Ce dernier avait été suspendu lors du match de demi-finale de la Classique scolaire de Beauce, tenue du 6 au 9 février, puisque des joueurs des Lynx de l’école Jésus-Marie de Beauceville, dont Audet est l’entraineur-chef, ont quitté le banc avant que l’arbitre ne leur en ait donné l’autorisation.

S’en est suivi une suspension automatique de deux parties, tel qu’applicable dans ce genre de situation selon les règlements de Hockey Québec.

Mais l’entraineur n’a pas digéré cette suspension et, lors de la finale, une pénalité appelée contre un de ses joueurs a visiblement été la goutte qui a fait déborder le vase. Sur une séquence filmée et disponible sur Youtube, on voit clairement celui qui a joué quatre parties avec les Red Wings de Detroit en 1998-1999 lancer sa bière en direction d’un officiel et ce, depuis les gradins d’où il regardait le match.

Pour l’heure, Audet a été suspendu quatre matchs pour les incidents, ce qui veut dire qu’il ne pourra diriger son équipe au Tournoi international de hockey pee-wee de Québec.

Une sanction plus importante pourrait suivre, toutefois, si la LHPS le juge opportun.

Capture d'écran, vidéo YouTube

Les Lynx débuteront leur périple au Centre Vidéotron vendredi après-midi 14h15 face Prédateurs de John Rennie dans une rencontre de la classe scolaire.

Quant à Audet, il n’a pas retourné les appels du Journal, jeudi.

Carrière pro

Audet a joué trois saisons avec les Bisons, devenus Prédateurs de Granby dans la LHJMQ entre 1994 et 1997, gagnant la Coupe Memorial en 1996. Il a ensuite faire le saut chez les professionnels en 1997 dans l’organisation des Red Wings de Detroit qui en avaient fait un choix de deuxième ronde en 1995.

Le Beauceron n’aura toutefois jamais été en mesure de s’établir avec le grand club, disputant ses quatre seuls matchs dans la LNH en 1998-1999.

Il s’est ensuite exilé en Europe de 2001 à 2005 avant de revenir dans sa Beauce natale pour y porter les couleurs du CRS Express de Saint-Georges dans la Ligue nord-américaine de hockey (LNAH) de 2005 à 2013.