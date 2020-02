[VIDÉO] Elle agresse un chauffeur du RTC et défonce la porte

La police est à la recherche d’une jeune femme qui, apparemment irritée de devoir employer la porte arrière d’un autobus pour en sortir, a agressé physiquement un chauffeur du Réseau de transport de la Capitale (RTC), en octobre dernier.

Dans un communiqué diffusé jeudi, le Service de police de la Ville de Québec (SPVQ) sollicite l’aide du public afin de retrouver la suspecte, une femme dans la vingtaine.

Capture d'écran courtoisie

Le 11 octobre 2019, une altercation a éclaté entre cette passagère et un conducteur du parcours 74, sur le boulevard Père‐Lelièvre, dans le secteur de Duberger-Les Saules.

Une vidéo diffusée par les autorités montre la cliente qui se présente à l’avant de l’autobus pour en descendre près de la rue d’Alger. On peut alors entendre le chauffeur lui demander «de sortir par la porte arrière, s’il vous plaît». Cette pratique est courante au RTC et vise à assurer un service fluide pendant que de nouveaux passagers montent dans les véhicules.

Un instant plus tard, sans raison apparente, la femme s’impatiente et lui lance au visage le mets pour emporter d’une chaîne de restauration rapide qu’elle tenait dans ses mains, en plus de proférer plusieurs jurons. «Faut-tu [sic] que je la défonce, la porte, pour sortir?» lance la suspecte, visiblement énervée. Elle se dirige ensuite vers la porte située à l’arrière du véhicule et, d'un coup de pied, en défonce une fenêtre.

La jeune femme pourrait être accusée de voies de fait et de méfait.

Toute information concernant ces événements peut être transmise à la police en composant le 1 888 641-AGIR.