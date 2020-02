TREMBLAY, Michel



La famille tient à vous faire part du décès de M. Michel Tremblay, survenu le 8 février 2020 à l'âge de 68 ans, fils de feu M. Gilbert Tremblay et de feu dame Thérèse Grenier, Michel a travaillé plus de 30 ans à l'entretien ménager de l'hôpital de l'Enfant-Jésus et c'est dans SON hôpital qu'il a choisi de nous quitter non sans peur mais avec grand courage. Il laisse dans le deuil ses sœurs chéries: Lyse (Yvan Vézina) et Johanne (Gilles Tremblay); sa filleule adorée Marie-Claude Vézina, son cher neveu Pierre-Luc Vézina (Carol Ann Glode) et ses petits- neveux et nièces pour qui il avait un profond attachement: Mathias (Ophélie Morneau), Arnaud, Francis et Flavie Rhéaume ainsi que Jacob et Ophélie Vézina. Il laisse aussi dans le deuil de nombreux cousins, cousines et amis(es). Un immense merci à son indispensable cousine Suzette, qu'il qualifiait de troisième mère, pour sa présence assidue et bienveillante. Un merci spécial à son petit cousin et surtout grand ami Frédéric. A tous ceux qui ont fait une différence dans le vécu de sa maladie soit chez lui ou à l'hôpital, vous vous reconnaîtrez, un chaleureux merci. En terminant, un merci au personnel du département d'hématologie et du 4e étage de l'hôpital de l'Enfant-Jésus, pour les soins prodigués avec tant d'humanité. La famille accueillera parents et ami(e)s à la résidence funérairede 10h30 à 12h20.L'inhumation aura lieu au printemps au cimetière St-Grégoire de Montmorency. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHU de Québec, Édifice Synase, 1825 boul. Henri-Bourassa, bureau 405, Québec (QC) G1J 0H4 Par téléphone 418 525-4385 www.fondationduchudequebec.org