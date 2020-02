4 mocktails pour le défi 28 jours sans alcool

Vous vous êtes lancés le 1er février dernier dans le défi 28 jours sans alcool ? Bravo à vous ! Pour vous aider à tenir cette bonne résolution, voici quatre délicieuses recettes de mocktails à faire à la maison, gracieusetés de quatre établissements réputés de Montréal.

Le Leaf

du restaurant LOV

Photo courtoisie

0,75 oz de Seedlip garden 108*

0,5 oz de jus de lime

0,75 oz de sirop simple

2 quartiers de lime

1 pincée de curcuma

4 feuilles de menthe

3 oz de kombucha au gingembre

PRÉPARATION

Mettre tous les ingrédients, sauf le kombucha, dans le verre Piler la menthe et la lime Shaker sur glace directement dans le verre Ajouter de la glace pour remplir le verre Topper avec le kombucha Garnir avec une rondelle de lime, une feuille de menthe et un bâton

Mémoire du Jardin

du Flâneur (Le Germain Montréal)

Photo courtoisie

1,5 oz de Seedlip grove 42 *

0,5 oz de jus de lime

0,75 oz de sirop de lavande et thym

2 pipettes d’amer Ms Better’s Miraculous Foam

1 brin de thym

PRÉPARATION

Mettre les trois premiers ingrédients dans un shaker Ajouter de la glace et agiter vigoureusement Filtrer à la passoire Ajouter deux pipettes d’amer Ms Better’s Miraculous Foam Transvider le tout dans un verre à martini Prendre un brin de thym, le frapper entre les mains afin de libérer son parfum et le déposer en garniture sur la mousse

Mango

du restaurant 409

Photo courtoisie

1 oz de purée de mangue

4 oz de jus de mangue

4 oz de tonic

Feuilles de menthe

PRÉPARATION

Mettre la purée et le jus de mangue dans un shaker Agiter vigoureusement Ajouter le soda Garnir de feuilles de menthe

Gimme Zaatar

du restaurant Mélisse

Photo courtoisie

1 oz de jus de lime (une lime complète)

1 oz de sirop de zaatar

Tonic artisanal 1642

1 concombre libanais

1 ligne de zaatar

PRÉPARATION

Remplir le verre old fashion de glace Mettre le jus de lime et le sirop de zaatar Topper avec du tonic et touiller Garnir de quatre rondelles de concombre libanais en éventail Saupoudrer d’une mince ligne de zaatar

POUR LE SIROP DE ZAATAR

Mélanger 1 L d’eau, 1 kg de sucre et 1 tasse de zaatar. Laisser infuser 24 heures. Filtrer finement ensuite.

Donne 1,5 litre de sirop.

Le Seedlip, qu’est-ce que c’est ?

Le Seedlip est une bouteille étonnante, mais oh ! combien pratique pour les cocktails sans alcool ! Il s’agit en effet d’un spiritueux, sans alcool, issu de la distillation des plantes. Le produit est disponible en trois saveurs : aux agrumes, aux herbes et aux épices. On peut l’acheter chez Vinum, à Montréal.