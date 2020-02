BRAND, Rose



À Oakville, est décédée Mme Rose Brand, à 94 ans, épouse dévouée, maman, grand-maman et arrière-grand-maman exceptionnelle, imprévisible boute-en-train, est décédée paisiblement le 9 février 2020 à la résidence West Oak Village. Son époux, Valentin Brand et sa fille aînée, Waltraud (Wally) Brand l'auront précédée. Elle laisse derrière elle sa fille Elisabeth (Liz) Wright et son époux Gary, ses petits-enfants: Kristine, Julian et Alexander (Alex); ainsi que ses arrière-petites-filles: Alexandra Rose (Lexi) et Bailey. Née en Allemagne en 1925, sa vie s'amorce dans des circonstances éprouvantes, d'abord comme orpheline élevée par sa grand-mère, suivi d'une succession de familles d'accueil une fois sa grand-mère décédée. Par la suite, Rose aura à endurer la Grande Dépression Allemande et la Deuxième Grande Guerre avant de rencontrer, sur une note beaucoup plus optimiste, son futur mari, Valentin, avec qui elle donne naissance à Wally (en 1947) et Liz (en 1949). Au début des années 50, la famille immigre à Québec où s'entame un nouveau chapitre et où, avec ténacité, Valentin et Rose lancent une des toutes premières concessions automobiles BMW au Canada. Rose ne s'en tiendra pas là; avec bonne humeur et entregent, c'est autour de sa table qu'amitiés et entraide se développent auprès de la communauté d'immigrants qui arrivent à Québec. On se souviendra d'elle comme une femme élégante et de caractère, aux opinions toujours honnêtes, parfois implacables, partageant joie de vivre à qui mieux mieux avec humour et générosité. Sa vie est un modèle de ténacité, de courage alors qu'elle ne laisse pas le chaos de son enfance donner le ton à l'esprit de famille qu'elle dicte et propage chez les Brands où règne une atmosphère de fête pour célébrer succès et accomplissements, inévitables récompenses chez une famille qui consacre sans compter travail et persévérance. La vie de Rose témoigne de l'importance de vivre chaque jour sans limite, malgré les revirements que la vie ne manque pas de dresser sur notre parcours. La page web commémorative à la mémoire de Rose se trouve au:https://www.arbormemorial.ca/oakview/obituaries/rose-brand/45387>Plutôt que des fleurs, des dons à la mémoire de Rose peuvent être adressés à la Société Alzheimer du Canada.