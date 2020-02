LOIGNON, Angelo



Au Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches, secteur Beauce, le vendredi 7 février 2020, à l'âge de 63 ans et 9 mois, est décédé monsieur Angelo Loignon. Il demeurait à Saint-Prosper. Monsieur Angelo Loignon sera exposé à la résidence funérairele dimanche 16 février en après-midi de 13h30 à 16h30 et en soirée de 19h à 21h30 ainsi que lundi, jour des funérailles, à compter de 9h.et de là au crématorium du Parc commémoratif Chaudière-Appalaches. Il laisse dans le deuil sa conjointe des 36 dernières années, madame Johanne Cameron; ses enfants: Sarah (Frédéric Caron) et Simon Loignon; Il était le frère de: Yvon (feu Doris Paquet), Francine (Réjean Paquet), feu Normand (Louiselle Paquet), Noël, feu Raymonde (Gilles Lapointe), René (Lucille Poulin), Alain et Paul Loignon. Il laisse dans le deuil des proches: Laurette Labonté, feu Robert Cameron, Annie (Renald Goulet), Michel (Isabelle Chabot) et feu Frédérick Cameron. Il laisse également dans le deuil plusieurs oncles, tantes, neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Un remerciement sincère au Dre Geneviève Janelle pour son approche humaine et l'équipe des soins à domicile pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la (S.L.A.) Fondation Vincent Bourque, 95, rang St-Etienne, Saint-Alfred, G0M 1L0.