Blocage des voies ferrées: «c’est très possible que ça puisse dégénérer», dit Ghislain Picard

QUÉBEC – Le chef de l'Assemblée des Premières Nations Québec-Labrador (APNQL), Ghislain Picard, met en garde contre une intervention policière pour mettre fin au blocage du réseau ferroviaire du pays en agitant le spectre de la crise d’Oka.

«Cette année, ça fait 30 ans depuis la crise d’Oka. On sait comment on peut faciliter et encourager l’escalade et, dans ce cas-ci, s’il y a une intervention forcée [...] c’est très possible que ça puisse dégénérer», a-t-il déclaré en point de presse à l’Assemblée nationale vendredi.

Ghislain Picard, qui appuie le blocus des lignes de trains par des militants autochtones, a affirmé qu’il revenait à tous les paliers de gouvernement de régler cette crise.

«Depuis quelques jours, tout le monde se lance la balle, mais c’est une responsabilité collective qui revient à tous les gouvernements, provinciaux, territoriaux et fédéral», a-t-il affirmé.

Le gouvernement Trudeau a répété vendredi que le blocus de voies ferrées doit cesser en respect de la loi, mais appelle au «dialogue» pour ne pas attiser des tensions entre forces de l’ordre et Autochtones.

Les militants autochtones s’opposent, en solidarité avec la Première Nation de Wet’suwet’en, au projet de gazoduc Coastal GasLink, en Colombie-Britannique.