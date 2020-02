Bouillon aux épluchures

Cette recette doit être déjà planifiée. Pour ce faire, lors de vos préparations de repas, vous n’avez qu’à mettre les épluchures de légumes dans un sac hermétique, que vous réutiliserez évidemment, ou dans un contenant, et à garder le tout au congélateur. Petit à petit, votre réserve grossira et vous serez éventuellement prêts à préparer un délicieux bouillon ! Tout est bon : épluchures de courges et de carottes, cœurs et entailles de céleris, de poireaux, de tomates et de poivrons, pelures d’oignon, pieds de brocoli, tiges de chou frisé et d’herbes fraîches, feuilles de chou fanées, fanes de carottes... Évitez les pelures de pommes de terre par contre, elles peuvent être toxiques. Le plus important est de bien laver vos légumes, il ne doit absolument pas y avoir de terre ! Les quantités sont approximatives. Vous pouvez les ajuster selon les épluchures que vous avez.

Portions : 6

Préparation : 10 minutes

Cuisson : 1 h

Temps de repos : 15 min

INGRÉDIENTS

2 oignons coupés grossièrement

1 c. à soupe d’huile

L’équivalent d’un sac de congélation rempli d’épluchures de légumes (environ 12 tasses)

8 tasses d’eau

¼ de tasse d’épices (curry, curcuma, gingembre...) ou d’herbes fraîches de votre choix (laurier, persil, fenouil, romarin, sauge, origan...)

Sel et poivre, au goût

PRÉPARATION

Dans une grande casserole, faites dorer les oignons dans l’huile. Ajoutez les épluchures et l’eau simultanément, ensuite les épices et les herbes fraîches de votre choix. Salez et poivrez. Portez à ébullition et faites bouillir pendant 15 minutes. Baissez le feu au minimum, couvrez et laissez mijoter pendant 45 minutes. Retirer du feu et laisser reposer 15 minutes. À l’aide d’un tamis fin, filtrez bien le bouillon. Appuyez sur les épluchures pour en sortir le maximum de jus. Il est même possible de terminer cette étape en mettant les épluchures dans un tissu de type étamine et en le tordant pour en sortir tout le liquide. Avant l’utilisation du bouillon, faites bouillir pour le réduire, si désiré. Ajustez l’assaisonnement au goût !

♦ La conservation au frigo n’est que de 3 jours. Il vaut mieux le congeler en petites quantités, dans un contenant à glaçons, par exemple.