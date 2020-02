Classique Mardi gras du Carnaval de Québec

La deuxième présentation de la Classique « Mardi gras » se tenait mardi soir dernier à L’Atelier, à l’occasion du Carnaval de Québec.

Photo Pascal Huot

La compétition de mixologie réunissait plusieurs représentants des médias de Québec, dont Élisa Cloutier (Journal de Québec) et Marie-Christine Leblanc (TVA). Les participants ont tous été jumelés avec un mixologue afin d’élaborer leur recette. Au total, neuf personnalités se sont affrontées pour impressionner les juges armés de leurs propres créations de cocktails. La compétition s’est terminée ex aequo avec quatre vainqueurs : Jonathan Trudeau (QUB Radio), Mélissa Paquet (Vibe), Éric Duhaime (FM93) et Martin Dalair (WKND).