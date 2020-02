Coronavirus: près de 1400 morts en Chine, dont six membres du personnel soignant

Pékin | Le bilan de l’épidémie du nouveau coronavirus approchait vendredi les 1400 morts en Chine, où les autorités ont révélé que six membres du personnel soignant étaient décédés, soulignant les risques qu’ils encourent dans des hôpitaux débordés.

• À lire aussi: Devant la justice après s’être évadée de quarantaine

Près de 64 000 cas de contamination ont désormais été enregistrés dans le pays, dont au moins 1716 parmi les médecins et infirmiers travaillant au contact des malades, selon la Commission nationale de la santé, qui fait office de ministère.

La grande majorité (1102) de ces contaminations en milieu hospitalier l’ont été dans la ville de Wuhan (centre), chef-lieu de la province du Hubei et berceau de cette épidémie de pneumonie virale Covid-19.

AFP

Cette annonce survient une semaine après la mort, due au virus, d’un docteur qui avait tenté d’alerter les autorités, mais avait été réprimandé par la police. Son décès avait provoqué la colère sur les réseaux sociaux.

En raison d’un afflux de patients dans les hôpitaux du Hubei et d’une pénurie de fournitures de protection (masques, combinaisons intégrales), une partie du personnel soignant se retrouve à la merci d’une contamination par le virus.

Au niveau national, la Commission nationale de la santé a fait état vendredi de 121 nouveaux décès dans le pays lors des dernières 24 heures, portant désormais le total à 1380 morts.

«Sans délai»

La Chine concentre 99,9% des décès enregistrés dans le monde en raison du coronavirus. Jusqu’à présent, seuls le Japon et les Philippines ont fait état chacun d’un mort sur leur territoire.

Après avoir initialement félicité Pékin pour son «travail très professionnel» face à l’épidémie, la Maison-Blanche a pris ostensiblement ses distances jeudi.

«Nous sommes un peu déçus du manque de transparence de la part des Chinois», s’est désolé devant la presse Larry Kudlow, le principal conseiller économique du président Donald Trump.

Il a notamment regretté que Pékin ait décliné les propositions insistantes de Washington d’envoyer des experts américains en Chine: les autorités chinoises «ne nous laissent pas y aller», a déploré M. Kudlow.

Interrogé sur le sujet, un porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Geng Shuang, a souligné vendredi que Pékin faisait preuve de «transparence» avec la communauté internationale depuis le début de l’épidémie.

«La Chine a toujours considéré une coopération avec les États-Unis de manière positive et ouverte», a-t-il indiqué, ajoutant que les services de santé des deux pays maintenaient depuis le début de la crise sanitaire une communication étroite et échangeaient «sans attendre» leurs informations.

Radio pulmonaire

Ces critiques américaines interviennent alors que les autorités sanitaires du Hubei ont annoncé jeudi à la surprise générale un élargissement de leur définition des personnes atteintes de pneumonie virale Covid-19.

Jusqu’à présent, un test de dépistage était indispensable pour déclarer un cas «confirmé». Dorénavant, les patients « diagnostiqués cliniquement », notamment avec une simple radio pulmonaire, seront aussi comptabilisés.

Cette nouvelle méthode a automatiquement gonflé le nombre de morts et de personnes officiellement infectées, avec l’annonce jeudi d’une envolée de plus de 15 000 nouveaux cas de contamination, et vendredi plus de 5000.

Ces chiffres dépeignent une situation plus grave que rapporté jusqu’à présent, mais «ne représente(nt) pas un changement significatif de la trajectoire de l’épidémie», a tempéré le chef du département des urgences sanitaires de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), Michael Ryan.

Avec cette nouvelle méthode, les autorités du Hubei entendent surtout faire bénéficier au plus vite les patients suspects d’un traitement- une solution qui a reçu l’approbation de l’OMS.

La ville de Wuhan, où est apparu en décembre le nouveau coronavirus, et la province environnante du Hubei restaient vendredi coupées du monde depuis plus de trois semaines via un draconien cordon sanitaire.

Les deux chefs du Parti communiste chinois (PCC) pour le Hubei et Wuhan, fustigés par l’opinion publique pour leur gestion de la crise, ont été limogés jeudi.

Quarantaines

Ailleurs dans le monde, l’épidémie de Covid-19 maintient les autorités en alerte, avec plus de 500 cas confirmés de contamination dans une vingtaine d’États.

Au Vietnam, la commune de Son Loï (10 000 habitants) près de Hanoï a été placée en quarantaine pour 20 jours après la découverte de six cas du nouveau coronavirus. C’est la première mesure de ce type dans le pays.

Mais le principal foyer d’infection hors de Chine restait le paquebot de luxe Diamond Princess, toujours en quarantaine au Japon près de Yokohama: 218 cas de contamination y ont été confirmés, do nt 44 nouveaux cas annoncés jeudi.

AFP

À l’inverse, les centaines de passagers d’un navire de croisière américain, le Westerdam, ont pu débarquer vendredi au Cambodge: le bateau avait erré en mer plus de dix jours, cinq ports asiatiques lui interdisant d’accoster par crainte du coronavirus.

En France, 181 premiers rapatriés de Wuhan ont quitté vendredi un centre de vacances près de Marseille (sud), où ils étaient confinés depuis 14 jours.