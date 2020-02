Défilé Hydro-Québec

Acrobates, artistes de cirque, groupes de musique, troupes de danse, effets sonores, lumineux et pyrotechnie... Le Défilé de cette année offre des tableaux spectaculaires, pour le grand bonheur de la population!

Saisissez votre chance de voir ce spectacle unique demain, dès 19 h, alors qu’une foule d’artistes locaux se rassembleront autour de Bonhomme Carnaval et déambuleront tout en couleur, en musique et en mouvement sur la Grande Allée, entre l’avenue des Érables et la rue Honoré-Mercier.

Pour vous glisser dans l’ambiance, voyez le reportage de Marie-Christine, qui a assisté au premier défilé, la semaine dernière. Elle a rencontré des spectateurs heureux et impressionnés et s’est entretenue avec les concepteurs de certains numéros. Ils ont parlé de l’esprit derrière certains tableaux et des défis et des contraintes associés à la conception d’un défilé en milieu urbain. « C’est encore la ruelle enneigée, le char pris dans la glace, le building qui se fait déneiger par les déneigeurs de toit. C’est l’esprit d’aide, d’entraide qu’on retrouve beaucoup à Québec, a-t-il souligné. On a essayé de faire en sorte qu’il y ait le plus d’acrobaties possible, malgré le mouvement. C’était tout un défi. Mais les artistes sortent des affaires extraordinaires. »

Information et trajet : carnaval.qc.ca