Deuxième nuit très froide en vue dans la région de Québec

La grande région de Québec s'apprêtait à vivre une deuxième nuit consécutive très froide vendredi soir.

Les températures ressenties prévues devaient plonger sous les -34 degrés dans la nuit de vendredi à samedi. L’organisme Lauberivière, qui vient en aide aux personnes en situation d’itinérance, a mis en place des mesures particulières afin de répondre à la forte demande.

Les 86 lits du refuge affichaient complet dans la nuit de jeudi à vendredi. Sept personnes ont dû être refusées, mais elles ont pu passer la nuit au Réchaud, un local ouvert pour que les itinérants puissent passer la nuit au chaud.

Deux personnes ont dû être accompagnées à l’urgence par des intervenants en raison d’engelures. Des mesures particulières ont été mises en place.

«On donne beaucoup de vêtements. On s’assure que les tuques, les gants ne soient pas humides. On va les remplacer systématiquement. On fournit aussi des chauffe-mains et des chauffe-pieds», a expliqué Éric Boulay, directeur général de Lauberivière.

Froid sur les chantiers

Le froid affecte les travailleurs qui passent plusieurs heures à l'extérieur. Sur les chantiers de construction, des mesures de prévention sont en place puisque des engelures sont possibles en quelques minutes pour la peau exposée au vent.

«On a une torche pour se réchauffer un peu, sinon on va se réchauffer dans le camion», a indiqué un travailleur rencontré par TVA Nouvelles.

Un réchauffement des températures est attendu pour la journée de dimanche.