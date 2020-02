BLOUIN, Étienne



C'est avec beaucoup de tristesse que la famille Blouin annonce le décès d'Étienne Blouin le 6 février 2020, à l'âge de 92 ans. Il est parti dans la paix, entouré de ses proches. Il demeurait à Québec (arr. Beauport). La famille vous accueillera pour l'exposition le vendredi 14 février de 19 h à 20 h 30 au centre commémoratif, la famille vous accueillera directementà compter de 9 h 30.L'inhumation se fera ultérieurement au cimetière paroissial. Il laisse dans le deuil ses enfants: Hélène, Robert (France Roy), Suzanne (Denis Papillon), Isabelle (Jean Arseneault) et François (Maryam Mashaie); ses petits-enfants: Dominic Cormier (Jade-Amélie Thomassin-Lacasse), Véronique Blouin-Carbonneau (Dominique Charlebois), Daphné Blouin Carbonneau (Álvaro Yogi), Vincent Arseneault, Nicolas et Samuel Blouin, Micael Papillon (Valérie Carrier), Philippe Papillon (Jessica Mejia) et Mélanie Beaulieu; ses arrière-petits- enfants: Émile, Coralie, Olivier, Nathan et Romane; ainsi que son amie de longue date Ghislaine Walsh. Il laisse également son frère Alfred (feue Irène Chabot); ses sœurs Monique (feu Raoul Guay), et Colette Bernard, dit Blouin, (Pierre Dulude); sa belle-sœur Mireille (feu Conrad Poulin); ainsi que plusieurs cousins, cousines, neveux, nièces et de nombreux amis. Il fut prédécédé de ses parents Odiana Falardeau et Tancrède Blouin; son épouse bien-aimée Colette Poulin; ses sœurs: Jeannine et Fernande (feu Raymond Matte); et sa petite-fille Julie Arseneault. La famille souhaite remercier sincèrement les membres du personnel de l'unité des soins palliatifs de l'hôpital Saint-François d'Assise pour leur dévouement, leur compassion et les bons soins prodigués. Toute marque de sympathie peut se traduire par un don à la Société Alzheimer du Canada, https://secure2.convio.net/alz/site/Donation2?df_id=1683&mfc_pref=T&1683.donation=form1&s_locale=fr_CA