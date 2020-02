Fondation FAIS

Le 5 février dernier, quelque 1000 leaders des milieux politique, économique, scientifique et de la santé de la région se sont réunis pour assister au spectacle-bénéfice Amour-humour, au cours duquel la chanteuse et compositrice Liana Bureau et l’humoriste Peter MacLeod ont offert une prestation.

Le spectacle était présenté par la Fondation pour les aînés et l’innovation sociale (FAIS). À cette occasion, 100 000 $ ont été recueillis. Ces sommes permettront à la Fondation de poursuivre sa mission, soit de contribuer à améliorer la santé et la qualité de vie des aînés vulnérables vivant à domicile ou en centre d’hébergement ainsi qu’à favoriser leur inclusion sociale. L’argent recueilli au cours de cette soirée servira aussi à appuyer des projets de recherche novateurs réalisés par le Centre de recherche sur les soins et les services de première ligne –Université Laval.

L’événement était coprésidé par monsieur Denis Laforest, directeur général des Caisses Desjardins de Québec, et le Dr Jean-Pierre Després, directeur scientifique du Centre de recherche sur les soins et les services de première ligne –Université Laval. « Malgré le fait que nous réalisons à Québec et à l’Université Laval des travaux de recherche mondialement reconnus dans les domaines de l’obésité, du diabète de type 2, des maladies cardiovasculaires et de leur prévention par le mode de vie, jamais les Québécois n’ont été aussi malades et affligés de ces mêmes maladies, a souligné le Dr Després. En dépit du fait que la science de la prévention existe, nos travaux ont montré qu’elle est peu appliquée chez nous. Et cette science, elle est robuste : de la naissance jusqu’à la mort, l’activité physique régulièrement est de loin le meilleur médicament pour prévenir une foule de maladies chroniques qui saturent les capacités de notre système de gestion de la maladie, faisant des budgets accordés à la "soi-disant santé" un gouffre économique sans fond. »

Pour en savoir plus sur la Fondation pour les aînés et l’innovation sociale : fondationfais.org