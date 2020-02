Frida Kahlo au MNBAQ

Le Musée national des beaux-arts du Québec (MNBAQ) a donné le coup d’envoi à sa toute nouvelle exposition : Frida Kahlo, Diego Rivera et le modernisme mexicain.

Les visiteurs feront une incursion dans l’univers d’un couple d’artistes légendaires : Frida Khalo, modèle féminin et artiste engagée, et Diego Rivera, peintre muraliste mexicain. En plus d’une sélection exceptionnelle d’œuvres de ces deux monuments de l’univers des arts mexicains, l’exposition relate leur histoire et leur quotidien à travers de nombreuses photographies.

Parmi les chefs-d’œuvre déployés dans le magnifique pavillon Pierre Lassonde, on pourra découvrir 20 tableaux de Frida Kahlo, dont les très connus Autoportrait au collier, Autoportrait avec tresse, Diego dans mes pensées, ainsi que la célèbre Marchande d’arums, de Rivera. D’autres artistes mexicains sont également mis à l’honneur. En tout, les visiteurs pourront découvrir plus de 150 pièces de collection. Rappelons que cette4 exposition a connu un énorme succès dans toutes les villes où elle a été présentée.

Jusqu’au 18 mai 2020.

Information : mnbaq.org