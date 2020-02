Gâteau Bundt au chocolat et aux canneberges

C’est le week-end de la Saint-Valentin, alors pourquoi ne pas en profiter pour étirer les petites attentions ? Cuisinez ce gâteau au chocolat chic et moelleux pour faire fondre le cœur de tous ceux que vous aimez !

Portions : 12 | Préparation : 20 min | Cuisson : 1 h

Ingrédients

6 oz de chocolat noir

½ tasse de beurre ramolli

1 tasse de cassonade

3 œufs

1 tasse de yogourt grec nature

1 tasse d’eau gazéifiée

1 ¼ tasse de farine de blé entier

¾ tasse de cacao

1 c. à thé de poudre à pâte

1 c. à thé de bicarbonate de soude

1 pincée de sel

2 tasses de canneberges surgelées

2 c. à soupe de sirop d’érable

Préparation

1. Préchauffer le four à 350 °F. Placer la grille au centre du four. Beurrer un moule Bundt (voir Note) en silicone ou en métal antiadhésif.

2. Hacher le chocolat pour obtenir environ une tasse.

3. Au batteur électrique (mixette), dans un grand bol, fouetter le beurre et la cassonade de 30 à 60 secondes.

4. Ajouter les œufs, le yogourt et l’eau gazéifiée. Mélanger.

5. Ajouter la farine, le cacao, la poudre à pâte, le bicarbonate de soude et le sel. Mélanger.

6. Incorporer ½ tasse de chocolat concassé à la préparation. Conserver le reste du chocolat pour la garniture.

7. Transvider le mélange dans le moule. Cuire au four 1 heure ou jusqu’à ce que la pointe d’un couteau insérée au centre du gâteau en ressorte propre. Laisser tiédir avant de démouler.

8. Pendant la cuisson du gâteau, dans une petite casserole, chauffer les canneberges et le sirop d’érable à feu vif. Lorsque le sirop d’érable bouillonne, réduire à feu doux et cuire 5 minutes ou jusqu’à ce que tout le liquide soit évaporé.

9. Dans un bol allant au four à micro-ondes, faire fondre le reste du chocolat 1 minute 30 secondes, en remuant toutes les 30 secondes.

10. Verser le chocolat fondu sur le gâteau, puis garnir de canneberges caramélisées. Servir.

Se conserve 4 jours au réfrigérateur ou 1 mois au congélateur.

Note

On reconnaît le moule Bundt grâce à son centre troué et ses motifs incrustés. On le trouve en métal ou en silicone dans les magasins de cuisine et les grandes surfaces. Si vous avez un moule à cheminée, ça fait tout autant l’affaire.

Valeurs nutritives

Calories : 325

Protéines : 8 g

Lipides : 17 g

Glucides : 43 g

Fibres : 5 g

Sodium : 231 mg

