Joyeuse Saint-Valentin!

Le jour de la Saint-Valentin est considéré dans de nombreux pays comme la fête des amoureux et de l’amitié. Après la fête de Noël, voici la plus grosse journée pour l’achat de cadeaux. Fleurs, chocolats et bijoux seront des incontournables de même que le souper en amoureux au resto.

Amour/Humour

Photo courtoisie

Le 19e Spectacle-bénéfice Amour-Humour, présenté le 5 février dernier au Capitole de Québec, sous la coprésidence d’honneur de Denis Laforest, directeur général de la Caisse Desjardins de Québec, et du Dr Jean-Pierre Després, directeur scientifique du Centre de recherche sur les soins et les services de première ligne – Université Laval, a permis à la Fondation pour les Aînés et l’Innovation Sociale (FAIS) d’amasser la somme de 100 000 $ grâce à une contribution supplémentaire de 6000 $ provenant de la Caisse Desjardins de Québec (lors du dévoilement du chèque de 94 000 $). Cet argent aidera à contribuer à l’amélioration de la qualité de vie, de l’environnement et des soins offerts aux aînés vulnérables en perte d’autonomie, hébergés ou vivant à domicile. Sur la photo, de gauche à droite : Me Véronique Briand-Carle, présidente du CA de la Fondation FAIS et avocate chez BCF ; Denis Laforest, coprésident d’honneur ; l’humoriste Peter MacLeod ; l’auteure-compositrice-interprète Liana Bureau ; et le Dr Jean-Pierre Després, coprésident d’honneur.

À 2 c’est mieux... a 10 ans

Photo courtoisie

Céline Lavoie (photo), originaire de Saguenay, célèbre le 10e anniversaire de son agence distinctive « À 2 c’est mieux », qu’elle a fondée à Québec alors qu’elle travaillait dans le domaine des médias. Célibataire à cette époque, elle sentait le besoin de relever un nouveau défi et de faire sa marque sur le plan professionnel en offrant une agence de rencontre privée proposant un service personnalisé et confidentiel. Rapidement, un grand nombre de célibataires (baby-boomers, semi-retraités et retraités) lui ont confié la recherche de leur partenaire de vie idéal et « sur mesure ». Depuis 10 ans, Céline et son équipe ont contribué à la formation de plusieurs centaines d’unions heureuses et permis à 15 couples de se marier ou se remarier. Renseignements : a2cestmieux.com .

Une histoire de cœur

Photo courtoisie

Johanne Lefebvre, 43 ans, est une passionnée de la vie. Son cœur lui a toutefois joué des tours à deux reprises avec autant d’hospitalisations au cours des dernières années. Durant sa convalescence (juste avant les fêtes 2019), Johanne entend à la radio que le groupe Santinel et Formation Urgence Vie, et son partenaire Philips, font l’attribution d’un défibrillateur (DEA), appareil qui augmente à 75 % les chances de survie d’une personne en arrêt cardiaque. Vous devinez la suite, Johanne participe et gagne. Elle espère évidemment ne pas avoir à s’en servir, mais elle le garde (son DEA) à la maison et l’amène même en voyage. Sur la photo, de gauche à droite : Valérie Savard, responsable des communications chez Santinel ; Vincent Côté, vice-président Gestion|Prévention chez Santinel ; Johanne Lefebvre, la gagnante, et son conjoint ; et Marino (Marie-Noëlle Gagnon), animatrice à M 102,9, une station Cogeco Média.

La fête de l’amour

Photo courtoisie

Chaque année, depuis 2004, le jour de la Saint-Valentin prend une signification toute spéciale pour le couple Danielle Lachance et Daniel Jacques de Québec. Ils s’étaient en effet mariés le 14 février 2004 (photo) en présence de leurs trois jeunes enfants à l’époque (Frédéric, Caroline et Sarah-Jessica) et devant Bonhomme Carnaval au 50e Carnaval de Québec. Seize ans plus tard, les enfants sont grands et ont quitté le nid familial, et le couple file toujours le parfait bonheur.

Anniversaires

Photo courtoisie

Dre Johanne Blais (photo) médecin clinicienne-gestionnaire et enseignante, directrice GMF-U St-François d’Assise... Petr Svoboda, ex-joueur de la LNH (1984-2001), avec le Canadien de 1984 à 1992, 54 ans... Meg Tilly, actrice américaine, sœur de Jennifer Tilly, 60 ans... Jim Kelly, ex-quart-arrière de la NFL (Bills), 60 ans... Alan Parker, réalisateur, compositeur, scénariste et producteur, 74 ans... Michael Bloomberg, ex-maire de New York, 78 ans.

Disparus

Photo courtoisie

Le 14 février 2019. Clinton Wheeler (photo), 59 ans, joueur de basket-ball professionnel américain avec une brève carrière dans la NBA (1987-1989)... 2015. Michel Ferrero, 89 ans, le père du Nutella... 2011. Jean-Marc Léger, 84 ans, journaliste et auteur, et 1er directeur de l’OLF... 2009. Pierre Gobeil, 75 ans, ex-directeur des sports au Montréal-Matin... 2007. Alexandre Morin, 16 ans, jeune athlète de Sillery... 2007. Noël Moisan, 89 ans, a incarné le premier Bonhomme Carnaval... 2006. Darry Cowl, 80 ans, acteur français... 2004. Marco Pantani, 34 ans, cycliste italien... 1995. Michel Gazzo, 71 ans, acteur américain (Le Parrain II)