Les Hurricanes s’accrochent à la course aux séries

Les Hurricanes de la Caroline sont toujours au plus fort de la course aux séries en raison d’un gain de 5 à 2 face aux Devils du New Jersey, vendredi, à Raleigh.

À égalité 1 à 1 à mi-chemin en première période, les «Canes» ont inscrit quatre buts sans réplique. Warren Foegele, Andrei Svechnikov, Martin Necas et Joel Edmundson ont été les buteurs lors de cette séquence. Nino Niederreiter avait ouvert la marque pour l’équipe locale au début du premier engagement.

À son premier match avec les Devils, Nick Merkley a récolté son premier point dans la Ligue nationale de hockey, alors qu’il s’est fait complice sur le deuxième but des siens, une réussite de Joey Anderson.

Petr Mrazek a connu une bonne soirée devant la cage des Hurricanes, lui qui a réalisé 35 arrêts sur 37 tirs.

Georgiev s’illustre pour les Rangers

À Columbus, Alexandar Georgiev n’a presque rien donné aux joueurs des Blue Jackets, pour permettre aux Rangers de New York de l’emporter 3 à 1.

Il s’agissait d’un deuxième gain en autant de soirs pour le gardien de 24 ans. Il a repoussé 36 des 37 tirs dirigés vers lui. Seul Oliver Bjorkstrand a trompé sa vigilance au deuxième vingt.

Pavel Buchnevich, Chris Kreider et Ryan Strome ont assuré la réplique des «Blue Shirts». Le but de Kreider, avec 3 min 11 s à écouler au temps réglementaire, a donné la victoire aux siens.

Fidèle à ses habitudes depuis le début de l’année 2020, Elvis Merzlikins a donné une chance aux Jackets de récolter deux points, lui qui a effectué 25 arrêts sur 27 tirs.

Le réveil des Sharks en troisième période

À Winnipeg, deux buts en moins de 90 secondes au troisième engagement ont permis aux Sharks de San Jose de quitter le Bell MTS Place avec une victoire de 3 à 2 aux dépens des Jets.

Melker Karlsson a ramené les deux équipes à égalité, tandis que Timo Meier mettait les siens aux commandes 1 min 29 s plus tard. Marcus Sorensen avait ouvert la marque en première période.

Devant la cage des visiteurs, Aaron Dell a réalisé 30 arrêts sur 32 tirs. Son vis-à-vis, Connor Hellebuyck, a repoussé 32 des 35 rondelles envoyées dans sa direction.

Kyle Connor et Blake Wheeler ont obtenu les réussites des Jets, tous les deux au second engagement.

Course aux séries

Le Canadien a continué de s’enfoncer, incapable de récolter au moins un point dans un troisième gain consécutif. Il est à sept points des Maple Leafs. De leur côté, la victoire des Rangers leur permet de s’approcher à sept points des Blue Jackets, qui occupent le dernier rang donnant accès aux éliminatoires dans l’Est. Les Hurricanes se trouvent deux points derrière ces mêmes Blue Jackets grâce à leur victoire.

À surveiller ce soir

Le Canadien, les Panthers et les Maple Leafs poursuivront leur quête afin d’obtenir la troisième place de la section Atlantique. Les deux premières affronteront des équipes de l’Association de l’Ouest, respectivement les Stars et les Oilers. Les Leafs auront une tâche légèrement plus facile contre les Sénateurs. La course au troisième rang sera alimentée par les Flyers et les Islanders. Les premiers auront fort à faire contre le Lightning, tandis que les seconds devront vaincre les Golden Knights.

Les matchs à surveiller :