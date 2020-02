Pleins feux en mode Carnaval

Vivez l’ambiance du 66e Carnaval en compagnie de Pleins feux sur Québec!

Voyez l’émission spéciale d’une heure que Marie-Christine et son équipe vous ont préparée cette semaine. Jean-Philippe Dion fait un retour dans l’univers des jeux vidéo des années 1980 en vivant l’expérience Pixel. Marie-Claude Barrette assiste à un combat de lutte hivernale. Ève-Marie Lortie et ses collègues tentent de relever un Défi Évasion. Pierre Jobin et Stéphane Turcot disputent une partie de hockey bottines. Philippe Lapeyrie nous donne un avant-goût de l’événement Bulles et Whisky.

Apprenez-en plus sur la sculpture sur glace et sur le tailgate de la course de canot sur glace, et plus encore en compagnie de Taïna Lavoie et de Jonathan Fournier. Nos vedettes ont passé un superbe moment à Québec et ont pu sortir de leur zone de confort! C’est un rendez-vous avec le plaisir et la bonne humeur!

Également, vous serez témoin d’une rencontre touchante de Bonhomme avec Waseiia Courtois, gagnante du concours qui offrait la chance à un talent de la relève de participer au tournage de l’émission. La jeune animatrice de 10 ans présente les activités organisées au Domaine de Maizerets.

L’émission sera exceptionnellement diffusée sur tout le réseau TVA demain, de 10 h 30 à 11 h 30, en rediffusion dimanche, vers 22 h 30.