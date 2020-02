Repas pour deux

Les amoureux qui se sont promis de passer la journée à deux aujourd’hui voudront certainement partager tous leurs repas ensemble. Voici quelques idées pour concocter de délicieux duos, sans utiliser la cuisinière.

Déjeuner en duo

Photo courtoisie

Avec ce presse-sandwich de Hamilton Beach, il suffit de cinq minutes pour élaborer deux petits déjeuners complets en même temps ! Déposez les muffins anglais coupés en deux, les œufs à cuire, le jambon, le fromage, les légumes et vos condiments favoris, puis laissez l’appareil se charger de la cuisson. En faisant glisser la plaque de cuisson, lorsque le sandwich sera prêt à être dégusté, ce dernier s’assemblera aussitôt.

walmart.ca > 54,98 $

Mini raclette

Photo courtoisie

Inutile de sortir l’imposant poêle à raclette lors d’un souper romantique ! Placez plutôt au milieu de la table ce modèle conçu pour deux personnes par Thinkswiss, puis entourez-le de divers aliments aphrodisiaques à faire griller et gratiner. Fabriqué en plastique et en acier inoxydable, il inclut deux petites poêles et deux spatules.

stokesstores.com > 29,99 $

Grill tout usage

Photo courtoisie

Le Sear & Press Grill de Breville possède des plaques réversibles en céramique (ondulées, plates et possibilité d’une plaque à gaufres), puis s’ouvre à plat pour créer une panoplie de bons repas. Il est possible d’y faire griller des steaks, des burgers, des fruits de mer, d’y presser des paninis, d’y faire cuire des œufs et des crêpes, etc. Sa grande surface de cuisson permet d’y préparer un repas complet pour deux qui satisfera les plus grands mangeurs.

Photo courtoisie

breville.com > 279,99 $

Dessert romantique

Photo courtoisie

Le dessert préféré des amoureux est certainement la fondue au chocolat, dans laquelle ils trempent des fruits, des biscuits et des morceaux de gâteau. Cet ensemble en céramique et métal peint à la main, dont le plat prend la forme d’une fleur, s’avère parfait pour souligner la Saint-Valentin. Il est vendu avec deux fourchettes.

stokesstores.com > 9,99 $

Gaufrier double

Photo courtoisie

Faites cuire deux gaufres belges moelleuses et bien dorées à l’aide de ce gaufrier double de Thinkkitchen. Il est doté d’une poignée rotative et de plaques antiadhésives amovibles, offre une puissance de 1300 watts et permet aux amoureux de manger en même temps. Faites preuve d’imagination en garnissant ces gaufres de fruits, de yogourt et de grains nourrissants ou, si vous êtes du type plutôt salé, de jambon, d’un œuf et de fromage.

stokesstores.com > 129,99 $