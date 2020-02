Stars c. Canadien: la défense avant tout pour Dallas

MONTRÉAL | Le Canadien de Montréal se frottera à l’une des meilleures défensives du circuit Bettman, mais aussi l’une des pires attaques, samedi soir, alors que les Stars de Dallas seront de passage dans la métropole québécoise.

L’équipe texane n’a accordé que 144 filets cette saison, ce qui la place à égalité au deuxième rang dans la Ligue nationale de hockey (LNH), mais n’a inscrit que 154 buts, soit le 24e plus haut total.

«Notre plan de match n’est jamais de ne pas marquer, mais on essaie de créer notre offensive à partir de notre défensive solide, a admis l’entraîneur-chef par intérim Rick Bowness lors de l’entraînement de ses protégés au Centre Bell. Nous essayons de devenir une équipe de possession de rondelle afin de passer plus de temps en zone offensive, ce que nous pratiquons d’ailleurs souvent à l’entraînement. [...] Une bonne défensive remporte des championnats.»

À ce titre, le défenseur finlandais Miro Heiskanen fait figure d’exemple. En plus d’amasser les points à un bon rythme, il a fait passer son différentiel de -14 à +9 par rapport à la saison dernière.

«Je crois que je me suis amélioré en général, mais mon jeu défensif est plus solide, a mentionné le joueur de 20 ans. C’est la plus grande différence. [...] On pratique une défensive resserrée et c’est la voie du succès pour nous.»

Heiskanen a également accepté de glisser un mot sur la situation de son compatriote Jesperi Kotkaniemi, qui joue du bon hockey à Laval, dans la Ligue américaine de hockey (LAH). D’ailleurs les deux Finlandais ont été choisis au troisième rang au total du repêchage, mais le joueur des Stars un an plus tôt, en 2017.

«Il est un bon joueur et un bon gars, a-t-il dit. Il est même vraiment bon. Je crois qu’il n’aura pas besoin de beaucoup de temps dans la LAH pour revenir ici et bien jouer.»

Un mur devant la cage

Une grande part des succès défensifs de l’équipe repose sur les épaules des gardiens de but de l’équipe du Texas. Mais qui choisir entre Ben Bishop et Anton Khudobin alors que les deux connaissent de bons moments?

«On a Jeff Reese pour ça, a rigolé Bowness à propos de celui qui est entraîneur des gardiens depuis quatre saisons. Plus sérieusement, nous sommes très chanceux de compter sur deux gardiens qui ont de très bonnes saisons. Reese a fait un travail phénoménal avec eux, mais ils sont aussi de très bons portiers avec de bons coéquipiers.»

Bishop, le colosse de 6 pi 7 po, commence à être un habitué des saisons fructueuses et sa fiche de 19-12-4 le démontre encore une fois. Celui qui surprend, c’est Khudobin, qui montre un excellent dossier de 14-7-1, une moyenne de buts accordés de 2,26 et un taux d’efficacité de ,928, deux statistiques qui lui valent le sixième rang dans toute la ligue.

«Parfois, il n’y a pas de mauvaise décision lorsqu’on met un gardien devant le filet», résume simplement le pilote, qui a refusé de dévoiler qui serait entre les poteaux face au CH samedi.