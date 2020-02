Trois-Rivières: le repreneur d'Emballages Bettez a maintenant le vent dans les voiles

Solutions Sherby, l'entreprise qui a acheté les actifs d'Emballages Bettez, a désormais le vent dans les voiles, après une présence de trois ans à Trois-Rivières.

La vente s'est conclue à l'époque dans un contexte difficile. Emballages Bettez était alors au bord de la faillite après l’arrestation de son directeur général, Jonathan Bettez.

Il y a trois ans, Denis Forand, le président de Solutions Sherby, a fait un pari risqué, soit de conserver les 12 emplois d’Emballages Bettez.

«Quand on a pris les actifs et qu’on a vu les pertes, c'était épeurant, mais on l'avait budgété. On a suivi notre plan», a expliqué M. Forand, en référence aux mois difficiles traversés par son entreprise.

La confiance des clients a dû être regagnée, et il a fallu convaincre les fournisseurs de revenir. En pleine tourmente, plusieurs avaient pris leur distance avec Emballages Bettez, dont Kruger.

«On a travaillé fort. On ne se le cachera pas! Pendant un certain laps de temps, les gens ne voulaient même pas rencontrer les représentants», a indiqué M. Forand.

L'entreprise spécialisée dans la distribution de produits sanitaires et d'emballages industriels a réussi à sauver les 12 emplois. Après l'achat, la direction avait même mis à la disposition du personnel du soutien psychologique. Certains avaient été la cible d'insultes de la part du public. Les employés chez Solutions Sherby ont tourné la page sur cet épisode tumultueux.

«Nos conditions de travail ont été respectées, notre ancienneté, notre salaire. Nous avons été respectés dans tout ça. On a un bon patron. Pour moi, la page est tournée. Je me tourne vers le présent et l'avenir», a confié à TVA Nouvelles Adrienne Brière, employée chez Solutions Sherby.

L'entreprise prévoit embaucher de nouveaux employés au cours des prochains mois.